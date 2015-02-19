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"الصناعات الكيماوية" يدعو رؤساء المجالس لاجتماع عاجل لتوفير 20 ألف فرصه عمل

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"الصناعات الكيماوية" يدعو رؤساء المجالس لاجتماع عاجل لتوفير 20 ألف فرصه عمل "الصناعات الكيماوية" يدعو رؤساء المجالس لاجتماع عاجل لتوفير 20 ألف فرصه عمل
وجه المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والأسمده برئاسة د. وليد هلال الدعوه لرؤساء 13 مجلس تصديرى يمثلون قطاعات الصناعيه المختلفه فى كافه المحافظات لاجتماع طارئ يعقد بعد غد الأحد للإعلان عن مبادره توفير 20 الف فرصه عمل توضع امام العماله المصريه العائده من ليبيا فى كافه مصانع اعضاء المجالس التصديريه.

وأضاف هلال، إن الاجتماع الذى دعا اليه المجلس سيبحث الاجراءات الفوريه التى يمكن بها مساعده العماله الوافدة وتوفير فرص عمل لهم، موضحا أنه سيتم تخصيص رقم هاتف وبريد اليكترونى للراغبين فى الاستفسار عن هذه الفرص وسيتلقى المجلس طلبات الراغبين فى العمل عن طريق البريد الاليكترونى ليتم توزيعها على المجالس الآخرى وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة وفقا لمهارات صاحب الطلب وتخصصه.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن هذه المبادرة والفرص المتاحة فى الجرائد مع إرسال نسخه منها لوزارة القوى العامله وكافه الجهات المعنية بالتوظيف للتأكد من أن المعلومة اصبحت متاحة للعمال العائده من ليبيا.

وأكد هلال أن هذا يأتى فى إطار المشاركه فى المسئوليه المجتمعيه من قبل صناع مصر لمواجهه تداعيات الحادث الإرهابى الذى تعرض له بعض العمال المصريين فى ليبيا وعوده معظم العمالة، من ليبيا .
>وأوضح هلال أنه أجرى اتصالات فورية مع روءساء المجالس الذين ابدوا ترحيبهم بمبادرة توفير فرص عمل لإستيعاب العمالة العائدة،فى التخصصات مختلفة.
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مصر 365

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