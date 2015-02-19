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وفاة شاب فلسطينى داخل نفق للتهريب بين قطاع غزة ومصر

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وفاة شاب فلسطينى داخل نفق للتهريب بين قطاع غزة ومصر وفاة شاب فلسطينى داخل نفق للتهريب بين قطاع غزة ومصر
لقى شاب فلسطينى حتفه اليوم الخميس داخل نفق للتهريب على الشريط الحدودى بين قطاع غزة ومصر وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الشاب البالغ 18 عاما قتل جراء صعقة كهربائية أصابته داخل نفق للتهريب بين مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ومصر، وجرى نقل الشاب جثة هامدة إلى مستشفى (أبو يوسف النجار) فى رفح، وحسب مصادر فلسطينية ، يتواصل العمل فى أقل من 10 بالمئة من مئات أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاقها من قبل الجيش المصري صيف عام 2013.

ومثلت الأنفاق بديلا لسكان غزة لمواجهة الحصار المشدد الذى تفرضه إسرائيل على القطاع منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.
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مصر 365