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بالفيديو.. الأمطار تتسبب فى وقوع 5حوادث على الطريق الدائرى

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بالفيديو.. الأمطار تتسبب فى وقوع 5حوادث على الطريق الدائرى بالفيديو.. الأمطار تتسبب فى وقوع 5حوادث على الطريق الدائرى
تسبب سقوط الأمطار، صباح اليوم الخميس، فى وقوع 5 أعلى الطريق الدائرى من الجانبين فى أماكن متفرقة، من أعلى ترعة المنصورية وحتى منزل محور أحمد عرابى .

وجاءت الحادثة الأولى بتصادم سيارة ملاكى بسيارة نقل، والثانية فى انحراف سيارة ربع نقل عن مسارها ودهس مواطن تحت عجلاتها، فيما جاءت الثالثة فى تصادم أكثر 3 سيارات نقل و2 ملاكى، والرابعة فى تصادم سيارة ملاكى وأخرى ملاكى، والخامسة بانحراف سيارة عن مسارها، وتم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف.

فى السياق ذاته تسببت حوادث الأمطار فى شل حركة المرور على الطريق الدائرى .


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