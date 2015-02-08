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«الداخلية»: 10 آلاف فرد تدافعوا لاقتحام «الدفاع الجوي» فأصيب العشرات

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قالت وزارة الداخلية، إلحاقا للبيان الصادر عنها بشأن ما رصدته خدمات تأمين مباراة الزمالك وإنبى، مساء الأحد، إنه فى حوالى الساعة السادسة مساءً تزايدت أعداد الجماهير خارج استاد الدفاع الجوي من غير حاملى التذاكر، وفاقت أعدادهم 10 آلاف، تدافعوا لاقتحام بوابات الاستاد، وتسلق أسواره فى محاوله منهم للدخول، أصيب على أثرها عشرات منهم نتيجة شدة التدافع وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.

وأضاف البيان أن القوات قامت بتفريقهم، حيث توجهوا إلى الطريق المؤدي إلى الاستاد وقاموا بتعطيل حركة المرور فى الإتجاهين، وإيقاف الحافلة التى تقل لاعبى فريق نادى الزمالك ومنعه من الوصول إلى الاستاد، وإضرام النيران فى إحدى سيارات الشرطة، فتم تفريقهم وتأمين وصول اللاعبين والجهاز الفنى لأرض الملعب.

وتبلغ بحدوث حالات وفاة لعدد من المصابين نتيجة التدافع، فتم إخطار النيابة العامة، وجارى إستكمال إجراءات الفحص.

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