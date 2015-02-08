«الداخلية» تضبط 4 خلايا إرهابية تضم 35 متهمًا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، الأحد، من ضبط 4 خلايا إرهابية تضم 35 متهما بارتكاب أعمال إجرامية فى محافظات الإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، والفيوم.

في محافظة الإسكندرية؛ تم ضبط 19 من عناصر تنظيم الإخوان كونوا خلية إرهابية تدعى «مجموعات الرعد» قامت باستهداف المنشآت العامة والشرطية ووسائل النقل العام والخاص، وإعداد العبوات الناسفة والهيكلية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد والأدوات التى تستخدم فى تصنيع تلك العبوات ودوائر التفجير، حيث تورطوا في ارتكاب عدة حوادث إرهابية منها إضرام النيران بـ«سيارة لورى وإصابة قائدها- دراجة بخارية تابعة لإدارة المرور والتعدى على قائدها وسرقة سلاحه الأميرى- نقطة شرطة الحرية- نقطة مرور 26 يوليو- غرفة كهرباء بمنطقة سموحة- عربات ترام محطات (سبورتنج- فيكتوريا - أتوبيس رحلات – أتوبيس نقل عام)»، وزرع عبوات بمحطات «ترام الرمل - المدينة - جناكليس - الأنفوشى- ومحطات قطار فيكتوريا- العصافرة – الإصلاح - الرمل الميرى - غبريال - سيدى جابر - وداخل جراج النقل العام بمنطقة العجمى البيطاش- أسفل كوبرى المندرة - أسفل كوبرى 45 العصافرة بحرى - أسفل كوبرى العوايد - بشارع عمر لطفى - بميدان مركز شباب سموحة - بجراج سيارات جامعة الإسكندرية - أمام عقار بمنطقة كامب شيزار - أسفل النصب التذكارى بميدان الشهداء بمحطة مصر»، وغيرها.

وفي محافظة الدقهلية؛ ضبطت قوات الأمن خلية إرهابية تضم 10 من تنظيم الإخوان قامت بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى «لجان العمليات النوعية» ونفذوا أعمالا تخريبية ضد مؤسسات ومرافق الدولة والإعداد لأعمال عنف بجامعة المنصورة أثناء الفصل الدراسى الثانى وإستهداف رجال الشرطة، وضبط بحوزتهم «بندقية آلية عيار 7,62×39مم، طبنجة عيار 8,5 مم، 4 فرد خرطوش، 3 مسدسات صوت، 80 طلقة خرطوش، أسلحة بيضاء»، كما أرشدوا عن مخزن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة يتخذونه معملاً لتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة.

وفي محافظة الجيزة؛ تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان كونوا خلية إرهابية تقوم بتصنيع العبوات بدائية الصنع لاستخدامها فى مسيرات وتظاهرات التنظيم، واستهداف قوات الشرطة وضبط بحوزتهم «كمية من مادة (النترات) لاستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة، كمية من الأسلاك الكهرائية مختلفة الأحجام والمواسير البلاستيكية والهواتف المحمولة المثبتة بلوحة إلكترونية ووصلات مفجر، عدد من اللافتات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابى».

واعترفوا بقيامهم بزرع العديد من العبوات المتفجرة بنطاق محافظة الجيزة، وقيامهم بتجهيز عدد من العبوات لاستهداف بعض المنشآت الهامة والشرطية.

وفي محافظة الفيوم؛ تم ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان كونوا خلية إرهابية لاستهداف قوات الشرطة قاموا بإطلاق النيران تجاه مركز شرطة إطسا بتاريخ 27 يناير2015 ، ما أسفر عن استشهاد عريف الشرطة، عيد عطية إبراهيم، وإصابة المجند عماد عيد، أحد أفراد قوة تأمين المركز بطلق نارى بالقدم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان للقيام بأعمال عنف ضد الشرطة والقوات المسلحة وارتكاب الأعمال العدائية ضد المنشآت ومرافق الدولة.