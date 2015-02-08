تركيا تحتجز 21 ضابط شرطة في إطار تحقيق في قضية التنصت

ذكرت وكالة «دوجان» التركية للأنباء، الأحد، أن محكمة تركية أمرت باعتقال 21 من ضباط الشرطة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانونية على سياسيين وموظفين ورجال أعمال.

وقالت «دوجان»، وهي وكالة غير حكومية، إن عمليات المداهمة بدأت في عدة مدن بعدما أمر مدعون بتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس، رجب طيب أردوغان، ضد أنصار حليفه السابق الذي تحول إلى خصم لدود، الداعية الإسلامي النافذ، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة.

واحتجز عشرات من ضباط الشرطة بالفعل في إطار التحقيق منذ منتصف العام الماضي.

ويتهم أردوغان خصمه جولن بإقامة «دولة موازية» داخل الإدارة التركية، وبالسعي للإطاحة به، وألقى باللوم على أنصار جولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر 2013.

وفي إطار الفضيحة، جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار، وأذيعت على الانترنت. وتم نقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال جولن، للاشتباه في رئاسته منظمة إجرامية وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره. وينفي جولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة الضلوع في أي مؤامرة ضد الحكومة.