المقاتلون الأكراد يسيطرون على ثلث القرى المحيطة بـ«عين العرب» من «داعش»

تمكن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية، الأحد، من استعادة ثلث القرى التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» في محيط مدينة «عين العرب»، كوباني السورية الحدودية مع تركيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد، رامي عبدالرحمن «أن وحدات حماية الشعب الكردي مدعومة بلواء ثوار الرقة وكتائب شمس الشمال، تمكنت من استعادة السيطرة على ما لا يقل عن 128 قرية من أصل 350 قرية وبلدة خلال الأسبوعين الماضيين».

كانت وحدات حماية الشعب الكردي، قد تمكنت في 26 يناير الماضي، من طرد عناصر التنظيم من مدينة عين العرب بعد 4 أشهر من المعارك الضارية بمؤازرة مقاتلي المعارضة السورية المسلحة والغارات التي تشنها طائرات التحالف الدولي.

وأشار عبدالرحمن إلى أن عناصر تنظيم «داعش»، انسحبوا من القرى الواقعة في شرق وجنوب المدينة بدون مقاومة تقريبا، إلا أنها قاتلت بشراسة من أجل الاحتفاظ بالقرى الواقعة غربا».

وقال إن التنظيم أراد حماية المناطق «التي يسيطر عليها في ريف حلب شمال سوريا، لكن المقاتلين الأكراد يحرزون تقدما».