«خامنئي» يفضل فشل المفاوضات النووية بدلا من التوصل لـ«اتفاق سيئ»

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئي، الأحد إنه والشعب الإيراني يساندون «تماما» التوصل لاتفاق نووي مع الغرب، في أقوى إشارة حتى الآن إلى أنه يدعم المفاوضات التي تجريها إيران مع القوى العالمية الست، إلا أنه أعلن أنه من الأفضل عدم التوصل إلى اتفاق حول النووي بدلا من إبرام «اتفاق سيئ» معربا معارضته للجدول الزمني للمفاوضات في مرحلتين.

وقال خامنئي، في بيان رسمي بثته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا»، «إنه مع استمرار المحادثات والتوصل لاتفاق جيد، بالتأكيد الأمة الإيرانية لن تعارض أي اتفاق يحفظ كرامتها واحترامها».

لكن خامنئي أضاف، أن أي اتفاق يجب أن يجري «على مرحلة واحدة»، ويشمل كل التفاصيل وألا يسمح «بثغرات» قد تستغل لانتزاع تنازلات أخرى من طهران.