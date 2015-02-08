الحكومة الليبية تعتبر «الهلال النفطي» منطقة منكوبة (تقرير)

اعتبرت الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد، أن منطقة «الهلال النفطي» شمال شرق البلاد منطقة «منكوبة»، بسبب تردي الأوضاع الإنسانية ونزوح آلاف المواطنين إثر الهجمات التي تشنها بانتظام ميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة.

وأعلنت الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية، الأحد، في بيان أنها «قررت اعتبار منطقة خليج السدرة، أو ما يعرف بـ(الهلال النفطي) منطقة منكوبة».

وأضافت أن هذا القرار صدر بعد أن ناقش مجلس الوزراء، السبت، مذكرة قدمها رئيس المجلس المحلي لمنطقة خليج السدرة، بشأن الأوضاع الإنسانية الصعبة في المنطقة الممتدة من راس لانوف شرقا، إلى الوادي الأحمر غربا ،مرورا بمناطق بن جواد والنوفلية وأم القنديل وأبوسعدة.

وأوضحت أن المنطقة شهدت «نزوح أعداد كبيرة من سكانها وإقفال معظم الدوائر الحكومية والخدمية ونقص الخدمات الأساسية مثل السلع والمواد التموينية والأدوية وغيرها، لذلك قرر مجلس الوزراء اعتبارها منكوبة».

وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (500كيلومتر) شرق العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، الأكبر في ليبيا.

وتضم ميلشيات «فجر ليبيا» عدة فصائل بينها مجموعات إسلامية ينحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة)، وسيطرت على طرابلس منذ أغسطس الماضي، مما أرغم السلطات المعترف بها على اللجوء إلى شرق البلاد، بعد أن أنشات هذه الميليشيات كيانين موازيين للحكومة والبرلمان.

وبدأت «فجر ليبيا» هجماتها على منطقة «الهلال النفطي» للسيطرة على المنطقة في عملية أطلقت عليها اسم «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية» قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام وهو «البرلمان المنتهية ولايته».