«الداخلية»: جماهير من الزمالك حاولوا اقتحام استاد الدفاع الجوي دون حمل تذاكر

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا للتعليق على اشتباكات الأمن مع جماهير الزمالك، قائلة: «رصدت المتابعات الأمنية تردد أعداد كبيرة من مشجعى نادى الزمالك على استاد الدفاع الجوى لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك وإنبي مساء الأحد الموافق 8 الجاري دون حملهم تذاكر دخول المباراة، وحاولوا اقتحام بوابات الاستاد بالقوة مما دعا القوات إلى الحيلولة دون استمراراهم فى التعدى على منشآت الاستاد».

وقالت الوزارة، في بيانها: «في إطار الحرص على سلامة الكافة فإن وزار الداخلية تهيب بجماهير نادى الزمالك الالتزام بالضوابط المقررة لحضور الجماهير للمباريات والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية لتنظيم دخول المشجعين ضماناً لسلامتهم وخروج المباراة بالصورة اللائقة».