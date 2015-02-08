وزير الصحة: خطة قومية للقضاء على قوائم الانتظار بمراكز القلب والصدر

عٌقد، الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لجراحات القلب والصدر، برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، لمناقشة المعوقات التي تواجه جراحات القلب والصدر في مصر، ومنها قوائم الانتظار وسوء توزيع التمريض، إلى جانب مناقشة التكلفة الفعلية للعمليات المختلفة لجراحات القلب، ودراسة مدى ملائمة التعاقدات الحالية لهذه التكلفة، وذلك تمهيداً لوضع سياسة عمل موحدة بجميع مراكز جراحات القلب والصدر على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور عادل عدوي خلال الاجتماع بعمل حصر شامل لعدد غرف عمليات جراحة القلب والصدر في جميع مراكز تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة، والمراكز التابعة لقطاعات القوات المسلحة والشرطة والجامعات والمجتمع المدني، وحصر أعداد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بهذه المراكز، وكذلك نسب الإصابات والوفيات، إلى جانب عمل خريطة جغرافية بتوزيع المراكز والوقوف على القدرة الإستيعابية لها، وذلك لوضع خطة قومية طويلة الأجل عن معدل الإصابات ومعدل الاحتياج لمراكز جديدة، مما يساهم في تحسين الخدمة الصحية والقضاء على قوائم الانتظار لتخصص القلب والصدر.

وأوصى وزير الصحة بإمداد مراكز الطوارئ الحرجة والخاصة بجراحات القلب والصدر بعدد كاف من التمريض بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتمريض، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح المنظومة الصحية بكافة القطاعات، ومؤكداً على أهمية الدور الوقائي للحد من نسبة الإصابة بأمراض القلب.