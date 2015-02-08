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«التعليم»: 93% نسبة حضور الطلاب في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني

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أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أنه قد تم التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية الأحد للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس خاصة بالمحافظات التي بدأت الدراسة بها، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، أنه قد تم الاطمئنان خلال ثاني أيام الدراسة على استقرار العملية التعليمية بالمدارس على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف أن الدراسة انتظمت الأحد في جميع المدارس بكافة مراحل التعليم على مستوى الجمهورية، كما بلغت نسبة حضور المعلمين بتلك المحافظات 95%، وأما عن نسبة حضور الطلاب فقد بلغت أكثر من 93%.

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