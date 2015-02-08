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وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة.. وسقوطها انهيار للمنطقة

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أكد وزير خارجية دولة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن استقرار المنطقة يبدأ من ، معربا عن مدى تفائله تجاه الإدارة المصرية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح .

وقال آل خليفة خلال حواره لصحيفة «الوطن» البحرينية، الأحد، إن «مصر الآن في أيد أمينة خاصة بعد تولي الرئيس السيسي»، مشيرا إلى أن مصر هي قلب العروبة وسقوطها يعني سقوط المنطقة العربية.

وأضاف «علاقتنا ودعمنا لمصر أساسيا، ويجب أن تبقى مصر مستقرة وألا تتعرض لأي اهتزازات تسيء لها أو تؤثر عليها وعلى استقرارها السياسي».

وفي إجابة علي سؤال يتعلق برؤيته في المنطقة وعن كون الشرق الأوسط يشهد إعادة رسم حاليا، قال وزير الخارجية البحريني إن «مشروع ترسيم حدود الشرق الأوسط موجودة منذ سان ريمو، وسايكس بيكو، واصفا هذه الخطط بالشيطانية والنواية الخبيثة».

وتابع: «هذه المنطقة نحن أولي بالدفاع عنها فإذا تركنا مقدراتنا ولم نقم بواجبنا كلنا كدول عربية فسنصبح ساحة يلعب فيها من يشاء».

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