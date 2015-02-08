«المؤتمر»: الأحزاب المنسحبة من السباق الانتخابي لا تملك «شعبية»

وصف المهندس جمال حنفى طه، أمين حزب المؤتمر بالقاهرة، إعلان بعض الأحزاب عن انسحابها أو عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية الحالية، بأنها لا تملك أرضية وليس لديها مرشحين تدفع بهم.

وأضاف، في بيان أصدره الحزب، الأحد، أن البرلمان المقبل هو الأهم في تاريخ مصر الحديث، لما يتمتع به المجلس المقبل من امتيازات وصلاحيات يحصل عليها لأول مرة في تاريخه، وكذلك باعتباره الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل التي وضعها ثورة 30 يونيو.

كانت أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي قد أعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية لعدم جديتها، بحسب وصفهم، واعتراضاً على مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي.