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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

  • مصر
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اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الابتدائية بلغ 172501 طالب وطالبة حضر منهم 170515 وتخلف منهم 1986، وحصل على نسبة أقل من 50% 43305 طلاب وطالبات بنسبة 25.1%، وحصل على نسبة 50% فأكثر 129196 طالبا وطالبة بنسبة 74.9%.

وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية الأزهرية، فقد تقدم للامتحان 141916 طالبا وطالبة، حضر منهم 140430، وتخلف 1486، وحصل على نسبة أقل من 50% 42878 طالبا وطالبة بنسبة 30.53، وحصل على نسبة 50% فأكثر 97562 بنسبة 69.47%.

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