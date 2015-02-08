خالد يوسف بعد ترشحه لـ«الانتخابات»: أخوضها للمشاركة في صُنع دولة العدالة

قال المخرج السينمائي خالد يوسف، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إنه قرر الترشح عن الدائرة التي ولد بها، والتي يتشرف بتمثيلها، مؤكدًا أنه «من العيب تمثيل دائرة أخرى غير التي ولدت وتربيت فيها، ولها فضل عليّ».

وأضاف «يوسف» خلال المسيرة التي نظمها أنصاره، والتي انطلقت من أمام فيلا آل محيى الدين بكفر شكر متجهًا إلى مقر محكمة بنها الابتدائية، للتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان، أنه قرر خوض تجربة البرلمان «حتى أشارك في صنع دولة العدالة، وحتى لا نُمكّن الانتهازيين من السيطرة على الواقع التشريعي في مصر، خاصة بعد الصلاحيات الكبيرة التي أعطيت للبرلمان في الدستور الجديد».

وتابع: «لدي أحلام كثيرة للقضاء على البطالة على الأقل في دائرتي، والقضاء على الأمية وأحلام أخرى، لتكون دائرة مكتملة الخدمات، وتلك هي أحلامى التي أستطيع أن أكون مسؤولاً عنها، وأتمنى أن تكون مصر كلها كذلك، لكنني سأتحرك في الحيز الصغير في البلد الذي تربيت فيه».