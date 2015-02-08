راكب بمطار القاهرة يخفي 120 ألف دولار حول جسده

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الأحد، من ضبط راكب أردني الجنسية حاول تهريب 120 ألف دولار قبل سفره إلى الأردن، بما يخالف قانون تداول النقد الأجنبي، حيث قام الراكب بإخفاء المبالغ المالية حول جسده لتضليل رجال الأمن.

كان ضباط التأمين أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان، قد اشتبهوا في الراكب عدنان.م. حيث لاحظوا انتفاخ زائد حول جسده ويسير بطريقة غير طبيعية، وعندما طلب رجال الأمن تفتيشه اعتذر بحجة تأخره عن الطائرة، وبتفتيشه عثر على المبالغ المالية حول قدميه وأجزاء أخرى من جسده.

أمر اللواء علاء الدين علي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محضر للراكب ومنحه 10 آلاف دولار ومصادرة باقي المبلغ المطلوب.