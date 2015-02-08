أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

راكب بمطار القاهرة يخفي 120 ألف دولار حول جسده

  • مصر
  • 2
Google+ Print

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الأحد، من ضبط راكب أردني الجنسية حاول تهريب 120 ألف دولار قبل سفره إلى الأردن، بما يخالف قانون تداول النقد الأجنبي، حيث قام الراكب بإخفاء المبالغ المالية حول جسده لتضليل رجال الأمن.

كان ضباط التأمين أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان، قد اشتبهوا في الراكب عدنان.م. حيث لاحظوا انتفاخ زائد حول جسده ويسير بطريقة غير طبيعية، وعندما طلب رجال الأمن تفتيشه اعتذر بحجة تأخره عن الطائرة، وبتفتيشه عثر على المبالغ المالية حول قدميه وأجزاء أخرى من جسده.

أمر اللواء علاء الدين علي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محضر للراكب ومنحه 10 آلاف دولار ومصادرة باقي المبلغ المطلوب.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية