سيدة لمحلب بـ«فيرنكس»: «قول للسيسي بنحبه».. ورئيس الوزراء: «هبلغه»

أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، جولة في المعرض الدولي لصناعة الأثاث والمفروشات «فيرنكس»، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، يرافقه وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقام فعاليات الدورة التاسعة له في الفترة من 5-8 فبراير الجاري.

وتجول محلب في أرجاء المعرض، وأكد أنه يعتبر حديث المدينة، لما يتمتع به من سمعه طيبة وتنوع للمعروضات، فضلًا عن جودتها، مشيدا بجودة المنتجات اليدوية المعروضة من فخار وزجاج ومفروشات، بالإضافة إلى احتواء المعرض على مجموعة كبيرة من منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشغولات اليدوية، ما يسهم في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، ويزيد من فرص العمل المتاحة، باعتبار أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا دراسة مقترح تنظيم معرض للمنتجات اليدوية، على هامش المؤتمر الاقتصادي، الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ، الشهر المقبل.

وأشاد العارضون بحسن تنظيم المعرض، وعرض أحدهم على رئيس الوزراء لوحة فنية مكتوبًا عليها «تحيا مصر» وعلم مصر، وأكد أن الجميع يقف بجانب الحكومة في الجهود المبذولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وفي مواجهة الإرهاب.

وخلال الجولة، حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع محلب، والدعاء له بالتوفيق في تنفيذ المهام الموكلة له، وطالبته إحدى العارضات بإيصال رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«أننا نحبه.. ونقف وراءه»، فقال لها: «هبلغه النهارده».