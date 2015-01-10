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الجيش الأمريكي: الضربات الجوية في كوباني استهدفت مواقع «داعش»

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قال الجيش الأمريكي إن القوات، التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت 12 ضربة جوية على مقاتلي تنظيم «داعش» في سوريا، منذ الجمعة، تمت جميعها باستثناء واحدة قرب مدينة كوباني السورية المتنازع عليها.

وذكرت قوة المهام المشتركة، في بيان، السبت، أن الضربات، التي نفذت قرب كوباني أصابت وحدتين كبيرتين تابعتين لتنظيم «داعش»؛ ما أدى إلى تدمير 15 من مواقعه القتالية.

وشنت قوات تابعة للولايات المتحدة ودول مشاركة أخرى ثلاث ضربات جوية في العراق استهدفت متشددين قرب إربيل والرمادي والموصل.

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