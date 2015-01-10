وفاة طفلين وغرق عشرات المنازل خلال يومين في غزة بسبب العاصفة «هدى»

تسببت العاصفة «هدى» في وفاة طفلين بقطاع غزة، حيث غمرت المياه عشرات المنازل بسبب المطر الغزير، ولا سيما في جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن الرضيع عادل ماهر اللحام، وعمره شهر واحد توفي، صباح السبت، جراء البرد الشديد في خان يونس. وكان القدرة، أعلن عن وفاة الرضيعة رهف أبوعاصي، الجمعة، وعمرها شهران في خان يونس أيضًا.

وأصيب 4 مواطنين في حوادث متفرقة بينهما 2 سقطا في حفرة انهارت في رفح جنوب قطاع غزة، وفق سكان.

وأوضح جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان، إنه تم خلال اليومين الماضيين «تنفيذ 243 مهمة ما بين إطفاء حرائق وإنقاذ وإسعاف مواطنين وشفط مياه متجمعة وإزالة ركام متطاير في قطاع غزة». وأشار إلى أنه «تم إجلاء 63 عائلة من منازلهم التي غمرتها مياه الإمطار» خصوصًا في رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الجهاز، محمد الميدنة، الجمعة، إن «عشرات المنازل غرقت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمياه الأمطار» التي تجمعت في بعض المناطق المنخفضة وشكلت بركًا أحاطت بالمنازل بارتفاع «متر وحتى متر ونصف».

وأشار أيضًا إلى غرق عدد من المنازل في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وعدد آخر من المنازل شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، وإلى تضرر عدة منازل من الصفيح والقرميد.