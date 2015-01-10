أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. العريفي في أول خطبة بعد إطلاق سراحه: سافك الدماء مصيره جهنم

  • مصر
  • 5
Google+ Print

حذر الشيخ السعودي محمد العريفي الشباب المسلم من الانصياع وراء فتاوى وآراء شاذة يتم تداولها على المواقع الالكترونية تهدف إلى إفسادهم، مطالباً إياهم بالإصغاء إلى العلماء الثقات والرجوع إليهم.

وقال «العريفي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالرياض، والتي تعد الاولى له عقب الإفراج عنه، إن الذي أمر بنصرة الدين وشرع الجهاد جعل له شروطاً وأحكاماً، وإن الذي ذكر الكفر والكافرين في القرآن جعلهم أقساماً وجعل للتعامل معهم شروطاً وأحكاماً، مطالبا الشباب بعدم الإقدام على أمر يظنون أنهم به ينصرون الإسلام لمجرد استحسانٍ أو امتداح آخرين له دون استشارة أهل العلم.

ودعا «العريفي» الشباب إلى الارتباط بالعلماء الأثبات وأن يكون مقياسهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، محذراً من جهات استخباراتية تعمل على تأصيل التكفير والضلال وتسوق أدلة مشتبهات، بهدف حرب الإسلام والسنة وإفساد الشباب وجعلهم حطباً يشعلون به أتوناً لحرق الإسلام والمسلمين.

وتابع: «من قلب محب مشفق أقولها وأنا مسلم أحب الدين وقلبي يعتصر ألماً: للجهاد شروط وأحكام، وللكفر شروط وأحكام، لا تقدم على أمر تظن به أنك تنصر الإسلام لمجرد مشاهدتك مقطع ، أو قراءتك تغريدة لحساب مجهول».

وتابع: «مهما صلحت نيتك، فلا يدل ذلك على صلاح عملك، لا تغتر لمن تراه يدعوك لقتل المسلمين وتكفيرهم، ولا يجوز أن تبذل جهدك ومالك بأمر مشتبه، فكيف بمن بذل روحه في ذلك».

وبين العريفي أن الكثير من الحسابات «الجهادية» على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من جهات استخباراتية تظهر الصلاح والعلم، وتؤصل للتكفير والقتل، والنتيجة هي جعل الشباب حطباً لأهدافها، وفق قوله.

وتساءل «العريفي» متعجبا كيف يجرؤ أحدهم على ذلك والله جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا؟، مبينا أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما، موضحا أن زوال الدينا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.

وأضاف أن أبغض الناس عند الله ثلاثة ومنهم مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، مشيرًا إلى أن «ما تفعله هذه الفئة الضالة خيانة لدين الإسلام لأنهم يستغلون حماس الناس للدين وغيرتهم على المسلمين فيغرس فيهم عقائد التكفير وسفك الدماء المعصومة، ويزينون لهم أن يقتلوا أنفسهم ليقتلوا غيرهم فيعمد أحدهم إلى تفجير نفسه ويقتلها ويقتل أقواما ربما كانوا أطوع لله تعالى منه».

وكان الداعية العريفي أوقف لمدة شهرين من قبل السلطات ، ورجَّح نشطاء أن يكون سبب التوقيف هو انتقاده المتكرر لمواقف حكومة بلاده، بينما ذهب آخرون للقول إن سبب احتجازه هو انتقاده لقطار المشاعر في موسم الحج.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي