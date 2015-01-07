تعرفوا على هوية الرجل العربي الذي تواعده سيلينا جوميز

يبدو أن النجمة العالمية Selena Gomez قد تخطّت حبيبها السابق Justin Bieber ونسيت مَن يَكون.



سيلينا التي قامت بزيارة دبي مؤخراً، برفقة رجل أعمال عربي يعيش في الإمارات ويُدعى "حارث بكداش"، ردّدت ضاحكة: "جاستن بيبر.. من هو جاستن بيبر؟".



وبحسب موقع ميرور الأمريكيّ، فإنَّ بكداش الذي يبلغ من العمر 29 عاماً عامل Selena التي تبلغ 22 عاماً كأميرة مدلّلة، وجعلها تضحك من القلب طوال أيّام الرحلة، فكانت إجازتها هي الأجمل.

وتردّد أنَّ بكداش هو من قام بالتخطيط لرحلة Selena، حيث تطوّرت علاقتهما بسرعة كبيرة.

ولكن، وفي ظلّ تكتّم الطرفين على الموضوع، تبقى العلاقة في طور الشائعات.



في المقابل، نشر موقع ديلي ميل البريطاني صوراً لـ Selena برفقة شاب بوسنيّ الجنسية يُدعى Hoffenheim midfielder Sejad Salihovic، وقد بدت Gomez سعيدة برفقته.

فأيّ الشابين تختار Selena، أو تُراها تحتاجهما معاً لملء الفراغ الذي خلّفه Justin في حياتها؟.



يُذكر أنّ Gomez تعرّضت لانتقاداتٍ لاذعة، بسبب نشرها صورة لها على حسابها الخاصّ في "إنستغرام"، حيث كانت تتمايل أمام الكاميرا، مظهرةً كاحلها، في صحن مسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي.