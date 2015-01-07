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«الأوقاف»: لا تنقلات أو انتدابات إلا بالإجراءات القانونية والإعلان الرسمي

  • مصر
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أعلنت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لما تردد على بعض المواقع من إجراء تنقلات وانتدابات جديدة لبعض وكلاء الوزارة.

وأوضح فضيلة الشيخ محمد عبدالرازق عمر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فى بيان له، الأربعاء، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد أنه لن تكون هناك أي حركة لأي من وكلاء الوزارة داخل الديوان تعيينًا أو ندبا إلا بالإجراءات القانونية والإعلان الرسمي، تحقيقا لأعلى درجات الشفافية في الاختيار، وإتاحة الفرصة في الوظائف القيادية (وكلاء الوزارة والوكلاء الأول) عن طريق الإعلان الرسمي واختيار الأكفأ.

وأشار إلى أنه لا ضابط لدى الوزارة في الاختيار سوى ذلك، وبما أن الإعلان عن الوظائف هو الذي يحقق أعلى درجات المساواة والشفافية، فلن تسلك الوزارة أي طريق آخر في أي وظيفة قيادية أو عليا بالديوان.

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