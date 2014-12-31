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حريق فى سيارتين ملاكى بسبب عقب سيجارة بكفر الزيات

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حريق فى سيارتين ملاكى بسبب عقب سيجارة بكفر الزيات حريق فى سيارتين ملاكى بسبب عقب سيجارة بكفر الزيات

أرشيفية

شهدت مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، نشوب حريق فى سيارتين ملاكي أثناء وقوفهما بسبب عقب سيجارة ألقاه مجهول بجوار إحدى السيارتين وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد النيران.

كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمدخل مدينة كفر الزيات انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدينة وتم إخماد الحريق.

وتبين نشوب حريق بالسيارة رقم 2476 س م ج “ملاكي” ماركة إسبرانزا ملك محمود عاطف حاصل على بكالريوس تجارة مقيم بذات الناحية أثناء تركها أمام مسكنه واحتراق مقدمتها وصالون السيارة وامتداد النيران للسيارة مجاورة لها رقم 75168 ملاكي الغربية ماركة إسبرانزا ملك أنور محمد القاضي “لم يستجوب” واحتراق مقدمة السيارة دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك السيارة الأولى رجح قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة عرضا على كمية من الأوراق والمخلفات المشونة بجوار سيارته، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وامتدادها للسيارة المجاورة لها، ولم يقدر قيمة التلفيات ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأضاف أن مالك السيارة الثانية كان يستأجر شقة بالعمارة المجاورة لمحل الواقعة منذ عامين، وله محل إقامة آخر بمحافظة المنوفية وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لفحص السيارتين، وتحرر المحضر 16273 إداري مركز كفر الزيات لسنة 2014، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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