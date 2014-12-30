عبد الله بطي القبيسي: مهرجان 2014 عرس تراثي عالمي الرؤية

أكد عبدالله بطي القبيسي مدير المشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أن مهرجان الظفرة بات عرسا تراثيا يثبت لزواره بأنه عالمي الرؤية في صونه للتراث الإنساني غير المادي ووطني الانتماء بكل فعالياته وركائزه.

وقال ان المهرجان - الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - استقطب آلاف الزوار من مواطنين وعرب وسائحين أجانب من داخل الدولة وخارجها لما تركه من سمعة طيبة في نفوس زائريه والسامعين عنه .

وأضاف أن المهرجان الذي يستمر حتى الأول من شهر يناير المقبل جمع كل الفعاليات التراثية التي ترتبط بالماضي العريق فللإبل مكانة عريقة نظرا لأهمية الدور الذي لعبته سابقا كسفينة للصحراء .. مشيرا إلى أن حضور الإبل في المهرجانات التراثية وإقامة مهرجانات مخصصة لها كمزاينة بينونة للإبل ومهرجان الظفرة تؤكد أن للصحراء ذاكرتها وسفينتها التي تنثر ذهب الأرض تحت قوائمها.

وأوضح القبيسي أن النهضة الحضارية التي تعم إمارات الدولة لم تحل دون تأكيد وجود الإبل وتعزيز مكانتها كرمز يشير إلى الماضي العريق والأصالة فضلا عن كونها دليل وفاء ابن الإمارات لبيئته .

وأشار إلى أن إدارة المهرجان تنظم عددا من الفعاليات والمسابقات مثل مسابقات السلوقي العربي والخيول العربية الأصيلة والصقور ومزاينة الغنم ومسابقة الحلاب وغيرها من المسابقات والبرامج التراثية لجمهور القرية التراثية في المنطقة الغربية .. إضافة إلى فعاليات تراثية مثل المسابقات والألعاب الشعبية والعروض التراثية المختلفة.

وأكد القبيسي إن حب الإبل والاعتزاز بها مستمر إلى يومنا الحالي تكريما لها ولدورها في حياتنا وحياة الآباء والأجداد.