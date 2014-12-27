ضبط 3 مطلوبين على ذمة قضايا بمركز العسيرات بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز العسيرات بمحافظة سوهاج من ضبط 3 مطلوبين علي ذمة قضايا بمركز العسيرات بسوهاج.‎

وتم ضبط محمد عبد الحكيم على 29 سنة عامل ومقيم أولاد جباره مركز العسيرات، والمطلوب ضبطة واحضاره فى القضية رقم 2688 إدارى مركز العسيرات لسنة 2014م (ضرب)، ونافع محمد محمود اسماعيل 50 سنة عامل ومقيم اولاد جباره – مركز العسيرات والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 24 أحوال مركز العسيرات في 21/12/ 2014م (سلاح وذخيرة واطلاق اعيرة نارية)، ومحمد عبد الوهاب ابو المجد 40 سنة عامل ومقيم الرشايده مركز العسيرات والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 1626 جنح مركز العسيرات لسنة 2014م (مشاجرة واطلاق أعيرة نارية).