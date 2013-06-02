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بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري"

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بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري" بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري"

كتب : هدى رشوان منذ 58 دقيقة

مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى "حكم تاريخي"، و قرار واقعي ومنطقي، وما بني على باطل فهو باطل، مشيرا أنه قام على جمعية تأسيسية باطلة.

وأضاف بكري، أن ما صار على الشورى هو ما صار على مجلس الشعب السابق، وبالتالي فإن ما صدر عن المجلس من قوانين وتشريعات فهي باطلة، ويتوجب انتخاب تأسيسية جديدة، ويجب العودة للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري.

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