المعداوي: لا علاقة لخيرت الشاطر بموضوع نقل السياح الإيرانيين لمصر

كتب : حسن حسين منذ 15 دقيقة

نفى المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، وجود أي صلة للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بموضوع نقل السياح الإيرانيين لمصر.

وأوضح المعداوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر وزارة الطيران، أن هذا الموضوع كان قبل الثورة بعد توقيع الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران المدني الأسبق، وقتها اتفاقية مع نائب الرئيس الإيراني لتشغيل خط طيران منتظم بين القاهرة وطهران تعمل عليه شركتان من مصر هما "مصر للطيران" و"ليجر" المملوكة لرجل الأعمال رامي لكح، "إير ممفيس" حاليا، والذي كان صاحب مبادرة تشغيل الخط وتوسط في هذا الاتفاق بين الحكومة المصرية قبل الثورة والحكومة الإيرانية.

وأضاف الوزير أن هذا الاتفاق موجود في سلطة الطيران المدني المصرية ولا دخل للشاطر به من قريب أو بعيد.