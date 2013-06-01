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القدم موطن لأكثر من 100 نوع من الفطريات

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القدم موطن لأكثر من 100 نوع من الفطريات القدم موطن لأكثر من 100 نوع من الفطريات

تصيب العدوى الفطرية الجلد غالبا وتعيش الفطريات فى كافة أنحاء جسم الإنسان إلا أنها كما أوضح دكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية تميل إلى التكاثر فى كعب القدم، تحت أظافر القدم وبين الأصابع.. دراسة أمريكية حديثة هى الأولى من نوعها أثبتت إلى تواجد ما يقارب من ٢٠٠ نوع مختلف من الفطريات تستوطن قدم الإنسان، حيث تم تحليل الحمض النووى للفطريات فى ١٤ مكانا فى جسم الإنسان واشتملت الدراسة على ١٠ أشخاص وتم أخذ العينات من قناة الأذن، مؤخرة الرأس، خلف الأذن، كعب القدم، بين أصابع القدم وبين الحواجب وغيرها من المناطق.

وثبت من خلال تحليل النتائج تباين توزيع الفطريات فى المواقع التى اختبرها الباحثون إلا أن ٨٠ نوعا من الفطريات يستوطن كعب القدم 60 فى قصاصات الأظافر و٤٠ نوعا بين أصابع القدم مُقارنة بحوالى ٢ إلى ١٠ أصناف فقط فى منطقة الرأس والجذع.

وتكمن أهمية الدراسة فى رسمها هيكلاً لسبل تشخيص الإصابة بالعدوى الفطرية واختلال التوازن بين الميكروبات التى يتعايش معها الإنسان يخلق فرصة لنمو وتكاثر الميكروبات الممرضة.

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مصر 365