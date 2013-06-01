بالصور.. وقفة أمام سفارة الإمارات فى ذكرى ميلاد أحد معتقلى مصر

نظمت رابطة أهالى المصريين المعتقلين بالإمارات، مساء السبت، أمام السفارة الإماراتية بالقاهرة، وقفة رمزية فى ذكرى يوم ميلاد الدكتور عبد الله زعزع المعتقل المصرى ضمن خمسة آخرين فى دولة الإمارات.

ورفع الأسر الشموع أمام السفارة، تعبيرا عن الأحزان التى يعيشونها جراء الظلم الشديد الواقع على ١٥ أسرة مصرية اعتقل دويهم منذ أشهر تعسفيا.

وطالبت أسر المعتقلين عبر مذكرة ستتقدمها بها صباح الأحد إلى السفارة الإمارتية بالقاهرة بالإفراج الفورى عن المعتقلين دون شروط .

ديسك- عصام

> زكريا

نص المذكرة

> معالى سفير دولة الامارات الشقيقة بجمهورية مصر العربية

تحية طيبة وبعد

ياتى يوم ميلاد ابى العزيز الدكتور عبد الله زعزع وهو فى سجون دولتكم الشقيقة ،،، يوم ميلاد لا اعتقد انه سيحتفل به ابى او١٤ معتقلا مصريا مثله وهم خلف قضبان لم تراع قيمة واخلاق وجهود المعتقلين فى احترام الدولة وتنميتها على مدار سنوات طويلة من اعمارهم العزيزة على كل مصرى .

> نطالب ان تراعى حقوق ابى الانسانية هو وزملاءه المصريين وان يكون حقى والدى وزملاءه فى الحرية غير المشروطة هو ما يبنى خلال هذه الايام التى تهل على اسر مصرية معذبة كل يوم فى ظل غياب العائل والزوج والاب والشقيق .

سمعنا كثيرا عما يدار ضد المعتقلين المصريين من تعسف يهدر ابسط حقوق الانسان ومن سمع ليس كمن راى وشاهد ونحن حتى كتابة هذه السطور ما زلنا نظن ان هذا لا يحدث من دولة شقيقة ضد شرفاء مصريين

مطلبنا محدد هو الافراج عن ابى وكل المعتقلين المصريين الشرفاء ونعتقد ان هذا حق مشروع لن نفرط فيه ونتمنى ان تتسع رؤية دولة الامارات الشقيقة الى اهمية تطبيق العدالة

داحمد عبد الله زعزع

> 01143663361

> المتحدث الرسمى باسم رابطة اهالى المعتقلين المصريين بالامارات بالنيابه عن عائلة:

> 1- الدكتور صالح فرج ضيف الله.

> 2- المهندس ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم.

> 3- الدكتور محمد عبدالمنعم محمد محمود.

> 4- الاستاذ احمد محمود طه.

> 5- الدكتور مدحت محمد مصطفى العاجز.

> 6- الدكتور على سنبل.

> 7- الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع.

> 8- الدكتور محمد محمود شهدة.

> 9- المهندس صلاح محمد رزق المشد.

> 10- الأستاذ عبدالله العربي.

> 11- الدكتور احمد جعفر.

> 12- الدكتور عبدالمنعم على السيد عطية.

> 13- المهندس مراد محمد حامد.

> 14- الاستاذ مدحت عمار.