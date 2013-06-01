مرسي يستدعي الوفد المصري المشارك في اللجنة الثلاثية لتقييم "سد النهضة"

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، سيستدعي صباح غد الأحد، الوفد المصري المشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بدراسة الآثار المترتبة على بناء سد النهضة، بعد عودتهم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للاضطلاع على النتائج النهائية الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة في هذا الخصوص، ومدى تلبيتها للتوقعات المصرية في تأمين مواردها المائية وعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل.

يحضر اللقاء محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، والدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية.