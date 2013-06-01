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عطل يجبر إحدى الطائرات على الهبوط بالقاهرة بدلا من الكويت

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عطل يجبر إحدى الطائرات على الهبوط بالقاهرة بدلا من الكويت عطل يجبر إحدى الطائرات على الهبوط بالقاهرة بدلا من الكويت

كتب : حسن حسين منذ 8 دقائق

اضطر قائد رحلة طيران النيل المتجهة اليوم من برج العرب للكويت إلى الهبوط الاضطراري بمطار القاهرة بعد وجود عطل فني في الطائرة قبل خروجها من المجال الجوي المصري؛ حيث تم إصلاحه، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد توقف أربع ساعات.

صرحت مصادر مسؤولة بالمطار: أن برج المراقبة بمطار القاهرة تلقى إشارة من قائد رحلة رقم 251 والمتجهة من برج العرب إلى الكويت يطلب الهبوط الاضطراري بالقاهرة بعد إصابته بعطل فني وبعد هبوط الطائرة تم إنزال ركابها البالغين 76 إلى صالة الترانزيت وتم استدعاء مهندسي الصيانة الذين تولوا إصلاح العطل وبعد أكثر من أربع ساعات استأنفت الطائرة رحلتها بكامل ركابها.

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