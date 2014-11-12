«عبدالمعبود»: «فضيحة عنتيل الغربية» متعمدة لإسقاط «النور» في الانتخابات

قال صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «قضية الغربية» الهدف منها الطعن والتشويه لحزب النور، مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن خصوم النور كثير وجميعهم يخشون من مكانة الحزب عند الشعب المصري، لذا يحاولون الطعن فيه بأي وسيلة حتى وإن كان بالزور والكذب لاسقاطة في الانتخابات.

وأضاف «عبدالمعبود» عبر «فيس بوك»، أن خصوم النور يحاولون تشويه صورة الحزب مستعينين ببعض وسائل الإعلام المأجورة، قائلا: «ليس كل من رجل أطلق لحيته أو غطت إمرأة وجهها أصبحوا من حزب النور»، وتسائل: «هل سمع أحد يوما أن اللحية والنقاب من شروط العضوية بحزب النور؟».

وأضاف: «نثق في الشعب المصري الذي يعرف حزب النور جيدا ولن ينسى مواقفه التاريخية التي قدم فيها مصلحة الوطن على مصلحته الحزبية».

من جهتها تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لضبط «صاحب الفيديو الفاضح»، والذي مارس الرذيلة مع عدد من السيدات بمركز ومدينة السنطة، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو فاضحة تجمع المتهم مع سيدات في أوضاع «جنسية».