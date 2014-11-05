محافظ القاهرة: إغلاق قاعات الأفراح المخالفة بأبراج الأغاخان

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد قاعات الأفراح المخالفة، وبعض الأنشطة التجارية الأخرى المنتشرة بأبراج الأغاخان، وذلك بعد ملاحظته خلال جولته التفقدية بحى الساحل منذ عدة أيام بتكرار وتعدد شكاوى سكان منطقة الأغاخان من تلك المخالفات، حيث تسبب مصدر دائم للإزعاج والتلوث الصوتي والتكدس المروري الملحوظ بتلك المنطقة وأمام هذه الأبراج، نظراَ للانتظار الخاطئ للسيارات.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات بمنطقة أبراج الأغاخان، إلى جانب مراجعة تراخيص تلك القاعات والمقاهي ومراكز التجميل والأنشطة الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد من يخالف شروط الترخيص، بالإضافة إلى استصدار قرارات غلق إداري فوري للمخالف منهاـ وتحرير محاضر لأصحابها استجابة لشكاوى أهالى وسكان منطقة الأغاخان بإعادة الانضباط للمنطقة، وتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وأكد اللواء محمد مجدى حبيب، رئيس حى الساحل، أن أجهزة الحى شنت حملة مفاجئة بمنطقة أبراج الأغاخان شملت جميع الأبراج وعدد من شوارع الحي، تنفيذاَ لتعليمات المحافظ بمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية المخالفة، وأسفرت عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 13 قاعة أفراح ومراكز تجميل تعمل بدون ترخيص ورفع لافتات أسمائها، بالإضافة إلى إعادة غلق عدد 9 قاعات أفراح أخرى خالفت شروط الترخيص، ولم تلتزم بالمواعيد المحددة، مما تسبب في إزعاج سكان المنطقة.

وأشار إلى استمرار تلك الحملات ومتابعتها منعاَ لعودة تلك المخالفات والتصدى للمخالفين من أصحابها دون تمييز بهدف إعادة الانضباط لشوارع المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية بالكورنيش.