صحيفة لبنانية: السعودية تمول شراء الجيش اللبناني لـ6 مقاتلات و18 مروحية

نقلت صحيفة «المستقبل» اللبنانية عن مصدر عسكري رفيع أنه تم «توقيع عقود لشراء 6 طائرات مقاتلة من طراز(سوبر توكانو) البرازيلية، و18 مروحية هجومية خفيفة مخصّصة لتنفيذ هجمات تُوصف بهجمات خفيفة في العلم العسكري من خلال الهبة السعودية الأخيرة للجيش والأمن اللبنانيين، بقيمة مليار دولار نصيب الجيش منها 500 مليون دولار، والتي قررت الرياض جعل زعيم (تيار المستقبل)، سعد الحريري، مؤتمنا عليها».

وتوقع المصدر، في تصريح لـ«المستقبل»، وصول طلائع حصة الجيش من الهبة السعودية بعد شهرين، لافتا إلى أهمية حصول الجيش اللبناني على مقاتلات «سوبر توكانو».

وأوضح المصدر أنّها «طائرات حربية من الطراز الحديث مزوّدة بجهاز لايزر وقادرة على شنّ هجمات بالغة الدقة من علو شاهق، يصل إلى ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم»، لافتاً في ما يتعلق بالمروحيات الهجومية إلى أنّ شراءها سيتم بموجب عقدَين أحدهما يضم 6 مروحيات من الطراز الحديث والآخر يضم 12 مروحية مستعملة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنّ العقود الموقّعة من ضمن مبلغ النصف مليار المخصصة للجيش اللبناني ضمن الهبة السعودية تشمل كذلك تعزيز وتسليح المقاتلات الموجودة حالياً لدى المؤسسة العسكرية.