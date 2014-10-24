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سفير مصر بنواكشوط يؤكد أهمية التعاون الثقافي مع موريتانيا

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أكد أحمد فاضل يعقوب، السفير المصري في نواكشوط، أهمية التعاون الثقافي بين وموريتانيا.

وأشاد «يعقوب»، خلال حفل افتتاح المهرجان السينمائي الموريتاني، الخميس، بمشاركة الوفد المصري رفيع المستوى في المهرجان، الذي جاءت تعبيرًا عن اهتمام المسؤولين والسينمائيين في البلدين بالتعاون في المجال السينمائي.

وأشار السفير المصري، إلى أن العلاقات الثقافية بين البلدين بدأت تتجه إلى التعاون في مجال السينما خلال الأعوام القليلة الماضية، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين دار السينمائيين ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برعاية السفارة المصرية، والذي أسفر عن تبادل الكثير من الزيارات بين الفنانين في كلا البلدين.

كما أكد «يعقوب» على اهتمام مصر بدعم التعاون السينمائي، في المرحلة المقبلة وتكثيفه،والدليل على ذلك هو مشاركتها بوفد رفيع المستوى وبالكثير من الأفلام التي ستعرض خلال المهرجان.

يشارك في المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة، ودار السينمائيين، والذي بدأ أعماله الخميس، نحو 14 بلدًا، من بينها فرنسا وبريطانيا ومصر والعراق وتونس والأرجنتين وموريتانيا، ومن بين الأفلام التي ستتنافس على جوائز المهرجان «حلوتي فرنسا» (موريتانيا)، و«تاء مربوطة» (الأردن)، و«الملح الأسود» (العراق)، و«ضفائر» (مصر)، و«النهاية» (موريتانيا).

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