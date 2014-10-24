محافظ جنوب سيناء يحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد المصطفى

حضر اللواء خالد فودة، محافظ سيناء الاحتفال برأس السنة الهجرية بمسجد المصطفى بشرم الشيخ.

وكان برفقته اللواء محمود الحفناوي مساعد وزير الداخلية لأمن سيناء واللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ محمد حامد، مدير المنطقة الأزهرية، وجلال الشريف، مدير الأوقاف، وعدد مشايخ الأزهر وبدو سيناء.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والاستماع إلى خطبة تناولت الدروس المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعطى المحافظ إشارة البدء لمسابقة القران الكريم على أن يتم الانتهاء منها وتوزيع الجوائز في احتفال المولد النبوي.‎