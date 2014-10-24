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المتحدث باسم الحكومة: لا تعديل في الحقائب الوزارية

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أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التشكيل الحكومي الحالي، لن يشهد أي تعديلات أو تغيرات في الحقائب الوزارية، سواء كان ذلك في الحقائب الوزارية الخدمية أو الاقتصادية.

وقال السفير القاويش في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ» ، في عدد الجمعة، إن تقارير الأداء والمتابعة تشير إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في الأداء الحكومي بصفة عامة، لافتا إلى أن كافة المحافظين والوزراء يخضعون للتقييم لمعرفة مدى إنجاز الملفات الموكلة إليهم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب كلف الأجهزة الرقابية بمتابعة أداء المسؤولين ومتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها، منوها إلى أن تقارير هذه الأجهزة ترفع إليه بشكل مباشر، وأنه على إثرها يتم اتخاذ القرارات، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء حريص على مواصلة الجولات الميدانية للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع وأنه يولى المتابعة بعد ذلك لمعرفة مدى حل هذه المشكلات.

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