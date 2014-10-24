مسؤولون أمريكيون: كوباني لا تزال مهددة بالسقوط في يد «داعش»

قال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن خطر سقوط بلدة كوباني السورية الحدودية تراجع فيما يبدو لكن التهديد ما زال قائما.

وحذر المسؤولون في القيادة المركزية للجيش الأمريكي من أن البلدة قد تسقط في نهاية الأمر في يد تنظيم الدولة الإسلامية حتى بعد أن ساعدت الضربات الجوية للتحالف وإسقاط الأسلحة والمعدات الطبية جوا للمقاتلين الأكراد السوريين في التصدي للمتشددين في معارك الشوارع.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن من السابق لاوانه القول عما إذا كان إعادة تزويد المقاتلين الأكراد بالسلاح سيحدث تغييرا.

وأثنى المسؤول على المقاتلين الأكراد قائلا «قد تسقط (كوباني)، لكنهم يقاتلون جيدا الان».