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وزير التعليم يقرر قصر التصوير في القرية الكونية على «البرامج التربوية»

  • مصر
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قرر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم تعديل لائحة العمل بالقرية الكونية «كوزموس سيتي»، بما يخص التعامل الإعلامي، محدداً اقتصار استثمار القرية على تصوير البرامج التربوية والثقافية فقط وبإذن مسبق، وفى حالة استخدام القرية في إنتاج أعمال فنية فيتم مراجعة سيناريو العمل، والتأكد من التزامه للآداب العامة وقيم المجتمع، ومنهج وزارة التربية والتعليم في إعداد النشء وتربيته، مع عرض المنتج الفنى على اللجنة المتخصصة بالإدارة العامة للعلاقات العامة وحصوله على ترخيص عرضه قبل العرض على الشاشات.

جاء ذلك عقب عرض عمل فني بإحدى القنوات التليفزيونية تم تصويره بأحد المنشآت الفرعونية بالقرية الكونية، تضمن بعض المشاهد التي ترى الوزارة أنها لا ترقى بالذوق العام، مما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم بين إدارة القرية وشركة الإنتاج، والذى ينص على الالتزام بالآداب العامة في المادة المصورة.

وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنتجة لمخالفتها الصريحة لشروط التعاقد.

وأكد الدكتور الوزير أن الهدف من إنشاء القرية الكونية بالسادس من أكتوبر تنمية الوعي القومي والثقافي لطلاب المدارس من خلال زيارات ممنهجة للتعرف على ملامح الثقافية والتاريخية على مر العصور، حيث تشمل القرية نماذج مصغرة بنسبة 1/8 من معالم مصر.

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