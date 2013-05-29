دراسة: التدخين يؤدى لتصلب شرايين المخ

أوضحت دراسة علمية حديثة إلى أن التدخين يؤثر بشكل كبير على شرايين المخ، حيث ترتفع عند المدخن حالات الإصابة بضيق وتصلب شرايين المخ، مما يقلل من وصول الدم والأكسجين إلى المخ.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة واستشارى أطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن التدخين يؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة بجلطات المخ، فضلا عن تأثير لمراكز الذاكرة ويؤدى إلى النسيان.

ويبين دكتور مجدى أن التدخين يؤدى لانخفاض القدرة على التركيز نتيجة نقص الدم والأوكسيجين، وزيادة غاز أول أكسيد الكربون الذى يمنع امتصاص الأكسجين إلى الدم، مما يقلل من وصول القدر الكافى من الأكسجين للمخ، وهذا بالتالى يضعف القدرة على التفكير والتركيز، كما يؤدى أيضا إلى الإصابة بالصمم نتيجة ضعف أعصاب السمع.