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كيف يمكن التغلب على مشكلة صغر الأعضاء التناسلية للأطفال؟

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كيف يمكن التغلب على مشكلة صغر الأعضاء التناسلية للأطفال؟ كيف يمكن التغلب على مشكلة صغر الأعضاء التناسلية للأطفال؟

تسأل قارئة، ابنى يبلغ من العمر 11 عاما وعضوه الذكرى والخصيتان صغيرة جداً، على الرغم من أن وزنه زائد وتم تحويله إلى قسم المسالك البولية.. ماذا نفعل مع هذه الحالة وما طرق العلاج؟

يقول الدكتور محمد نبيه، استشارى أمراض الذكورة والعقم، "فى البداية نود أن نطمئن الأمهات والآباء لأن كل هذه الحالات بسيطة ولا تثير القلق لأن الطفل مازال فى السن المبكرة، ولم يبلغ فلا داعى للخوف فهولم يتعد السن المتبعة فى ذلك لإجراء العمليات الجراحية، مضيفا "ولكن علينا اتباع بعض الخطوات والتعليمات الطبية المهمة فى ذلك الوقت حتى لا نعرض الطفل لمزيد من المشاكل الصحية وسوء التشخيص".
> ويشير نبيه إلى الالتزام بالتعليمات الآتية:
> 1ـ عمل تحاليل هرمونات.
> 2ـ يجب إنقاص وزن الولد.
> 3ـ "احتياطيا" نتابع التحاليل التى أجريت له بعد 8 شهور لسنة لنرى النسبة التى تغيرت من الهرمونات، ومازال الولد فى مرحلة ما قبل البلوغ ولا داعى لأى تخوف.
> 4ـ عدم لمس أوالاقتراب من العضو الذكرى أوالخصيتين لأن سن البلوغ تبدأ من 12: 14 سنة للأولاد.
> 5ـ عدم أخذ أى هرمونات نهائياً.
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