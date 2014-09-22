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إصابة أم وطفليها في سقوط قذيفة مجهولة على منزل بالشيخ زويد

  • مصر
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أصيبت أم وطفلاها، مساء الاثنين، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة على منزلهم الواقع في منطقة أبوفرج بالشيخ زويد بشمال سيناء.

قال شهود عيان إن القذيفة سقطت على منزل الأسرة في المنطقة، ما أسفر عن إصابة وفاء عويضة محمود، 30 عامًا، ونجليها، حبيبة، 4 أعوام، ووديع 7 أعوام، بشظايا وتهتكات مختلفة في أنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، ثم أعيد نقلهم إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج، وتم إخطار الجهات المعنية.

يذكر أن هذا الحادث هو السابع من نوعه، خلال الشهور القليلة الماضية، حيث سبق سقوط 6 قذائف على مناطق سكنية ومنازل بكل من العريش، والشيخ زويد، ورفح، وأدت إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.

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