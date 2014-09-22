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حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق ببورسعيد

  • مصر
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نفذت مديرية أمن بورسعيد، الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأنشطة العشوائية ببعض مناطق حى الزهور وحي الضواحي.

شاركت في الحملة شرطة المرافق ومباحث قسمي الزهور والمناخ، ومعدات الأحياء، ونفذت الحملة 71 قرارًا إداريًا، تضمنت إزالة 37 كشكًا بدون ترخيص، و14 مغسلة سيارات عشوائية بدون ترخيص، وتحرير 41 مخالفة إشغال طريق، وإزالة 83 حاجزًا حديديًا يستخدمها البعض في احتجاز جزء من الطريق، وتتسبب في إعاقة المرور.

ووجه اللواء إسماعيل عز الدين، مدير أمن بورسعيد، باستمرار الحملات وبأن تشمل كل أحياء المدينة للقضاء على كافة أوجه الإشغالات والتعديات.

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