«سانا»: القوات السورية توجه ضربات عسكرية لـ«داعش» في مناطق متفرقة

أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة السورية العديد من المسلحين بين قتلى ومصابين ودمرت لهم عدة سيارات أثناء استهدافها تجمعاتهم وأوكارهم وإحباطها إحدى محاولاتهم التسلل بريف إدلب.

وذكر مصدر عسكرى للوكالة العربية السورية للأنباء، «سانا»، أن وحدات من الجيش استهدفت رتل سيارات في مدينة أبوالضهور وقرية طلب جنوب غرب المطار بإدلب وأوقعت عددا منهم قتلى وأصابت آخرين ودمرت لهم العديد من السيارات.

وفى سرجة دمرت وحدة من القوات المسلحة مصنع عبوات ناسفة ومستودع صواريخ بالكامل وقضت على 11 «إرهابيا» وأصابت عددا آخر، فيما قضت وحدات أخرى من الجيش على عشرات «الإرهابيين» وأوقعت بينهم العديد من الإصابات ودمرت عربة مصفحة وسيارتين مزودتين برشاش ثقيل في سراقب بريف إدلب، حسبما أشار المصدر، حسب الوكالة.

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش استهدفت تجمعات «الإرهابيين» وأوكارهم في سراقب ومنطف واحسم بريف إدلب وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين ودمرت لهم سيارة مزودة برشاش ثقيل، كما قضت وحدة أخرى على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين خلال تدميرها وكرين لهم في الأربعين بريف إدلب.

ومن ناحية أخرى، ألحقت وحدات من الجيش السوري خسائر في صفوف «الإرهابيين»، ودمرت أدوات إجرامهم في سلسلة عمليات استهدفت فيها تجمعاتهم وأوكارهم في درعا البلد وريفها.

كما استهدفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات «الإرهابيين» وأوكارهم على مدخل دير العدس وبلدة الجيزة وانخل ومحيط تل الخضر وبين عتمان وطفس وفي الحي الغربي لعتمان بريف درعا، وقضت على أعداد منهم وأصابت آخرين بالإضافة لتدمير جرافة، وأحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة محاولة إرهابيين التسلل باتجاه بلدة عتمان في ريف درعا وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين، وفقا للوكالة.