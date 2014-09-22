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وزير التعليم من قنا: خطة لمواجهة نشاط «الإخوان» بالمدارس بالتنسيق مع الأمن

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قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الإثنين، إنه تم وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمواجهة النشاط الإخواني داخل المدارس، بالإضافة إلى تأمينها من الخارج بكل المحافظات.

وأضاف «أبوالنصر»، خلال افتتاحه عددًا من المدارس بمدينة قنا، رفقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أنه لا توجد أي أزمة بشأن حافز الإثابة، وأنه سيتم صرفه لجميع مستحقيه.

وقال «أبوالنصر»، إنه سيتم إنشاء 96 سورًا لمختلف المدارس بمحافظة قنا، موضحًا أنه تم الانتهاء من بناء 6 أسوار، وجارٍ العمل في 10 آخرين حاليًا، مؤكدًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والتعليم، لاستغلال 275 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، تابعة للشباب، لإنشاء مراكز شباب ومدارس، إضافة إلى إنشاء 28 مدرسة جديدة بمحافظة قنا، كما سيتم إنشاء مصانع بجوار المدارس الفنية خلال الخطة القادمة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتوفير 1000 قطعة أرض، لإنشاء مدارس ومساكن ومساجد عليها، لاستغلالها في خدمة الطلاب والمواطنين، وطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نشر الأخبار، وخاصة تلك التي تؤدي إلى نشر الخوف بين أولياء الأمور، داعيًا إلى أن تكون وسائل الإعلام أداة بناء لا هدم.

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