مصادر: لا صحة لاستهداف الشهيد «أبوسريع» في «تفجير أبو العلا»

نفت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، ما تردد حول استهداف منفذى تفجير «أبوالعلا» الذى وقع صباح، الأحد، المقدم الشهيد محمد أبوسريع، والذى أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 6 من رجال الشرطة.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الإثنين، أن المقدم أبوسريع كان يشغل رئيس مباحث ليمان 430 بسجن وادى النطرون قبل ثورة 25 يناير، الذى يقع بالكيلو 86 بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، وتم اقتحامه فى 29 يناير 2011، مشيرة إلى أنه لم يكن ضمن قوة تأمين سجن 2 الصحراوى الذى كان مسجونًا به الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الاخوان، وتم اقتحامه فى 30 يناير 2011، لافتة إلى أنه يبعد عن ليمان430 بحوالى 11 كيلومترا.

وأضافت المصادر أن سبب استدعاء المقدم الشهيد أبوسريع للشهادة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون التى نظرت أمام محكمة جنح الإسماعيلية، يعود إلى ضبط أحد الهاربين من الليمان الذى كان يعمل به آنذاك، حيث تطرقت الدعوى إلى واقعة هروب جميع السجناء من منطقة سجون وادى النطرون.