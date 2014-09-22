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بالصور.. بروفيسور أمريكي يعيش في صندوق قمامة لمدة عام من أجل أبحاثه

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فكرة خارج الصندوق، جعلت كل أصدقائه يسخرون منها في البداية، ولكنهم أثنوا عليه بعد تحقيقها، حيث قرر البروفيسور الأمريكي، جيف ويلسون، أن يعيش داخل صندوق قمامة لمدة عام كامل في تجربة عملية لمعرفة ما إذا كان من يعيشون بنمط حياة بسيط هم الأكثر سعادة أم لا.

Mr Wilson's bed and living space inside the dumpster. He admits managing the toilet smells can be an issue

ويعيش ويلسون، منذ 7 أشهر، في صندوق قمامة حجمه 3 متر مربع، مستخدماً 1% فقط ما يستهلكه المواطن الأمريكي العادي من ماء وطاقة، ويقول، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إنه قد يستمر في العيش في هذا الصندوق لمدة عام آخر إذا شعر أن هذا النمط من الحياة مريح ويسبب له السعادة.

ويرى ويلسون، وهو عميد كلية العلوم البيئية في جامعة هيوستن في ولاية تكساس، الأمريكية، أن الجزء الأصعب من تحديه كان ضبط درجة الحرارة داخل الصندوق، حيث تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في الصيف، فيما تنخفض لـ 5 درجات تحت الصفر في فصل الشتاء، ولكنه استطاع مؤخراً التحكم في درجة الحرارة من خلال جهاز خاص.

Professor Jeff Wilson has been living in this dumpster for seven months now and says he may yet stay for another year

ويأمل البروفيسور الأمريكي في أن يصبح مشروعه بمثابة حل للعديد من المشاكل، قائلاً «ما أحاول معرفته من خلال تجربتي هو ما إذا كان يمكن للشخص أن يعيش حياة طيبة وسعيدة في ظل تقليص حجم الرفاهية».

The dumpster was large enough to fit a bed and a few pieces of Mr Wilson's (pictured) furnitureThere is storage space for clothes and a few small belongings below the dumpster

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