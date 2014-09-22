إحالة بديع و 104 للجنايات في قضية أحداث القتل والعنف بالإسماعيلية

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الإثنين، بإحالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، وذلك بتهمة ارتكاب أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل ثلاثة مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، يوم 5 يوليو قبل الماضي وعقب ثورة 30 يونيو.

وجاء في بيان النائب العام أن التحقيقات أثبتت ارتكاب المتهمين وقائع تخريب محل الصالون الأخضر، وبنك الإسكندرية فرع الشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف المجاورتين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية وإتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكومتين و6 سيارات ودراجات نارية مملوكة للمواطنين.

وأجرت النيابة المعاينة اللازمة لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية والأماكن التي شهدت الأحداث وممتلكات المواطنين التي تم إتلافها وناظرت جثامين المواطنين الثلاثة، واستمعت إلى أقوال المصابين و25 شاهدًا بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية المختصة.