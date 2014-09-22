استطلاع: واحد من بين كل 7 مراهقين تعرضوا لمضايقات على الإنترنت

أظهر استطلاع ألماني حديث أن واحدًا منبين كل 7 أطفال ومراهقين، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، تعرضوالمضايقات على الإنترنت.

وذكرت الرابطة الألمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «بيكتوم»، الاثنين، في العاصمة برلين أن الفتيات هن الأكثر من الفتيان عرضة لهذه المضايقات.

وأضافت الرابطة أن المضايقات على الإنترنت تتم بصور مختلفة عن طريقمجموعات الدردشة مثلًا وربما عن طريق مواقع تم إنشاؤها لهذا الغرض بصفةخاصة.

ووفقًا للاستطلاع، قال 10% من المراهقين المشاركين أنهمتعرضوا لأكاذيب على الإنترنت. وقال 4% أن هناك أشخاصًا قاموا بنشر صورمحرجة لهم على الإنترنت.

وعلى عكس المضايقات التي تحدث في إطار المدرسة، أكد مدير الرابطةالألمانية «بيكتوم» بيرنهارد روليدر أنه قلما يمكن لمن يتعرضون للمضايقات على الإنترنت التخلص من آثارها السلبية، موضحًا السبب:«تلاحقهم المضايقات عبر الهاتف الذكي والحاسب الآلي في كل مكان».