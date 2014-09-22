أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

استطلاع: واحد من بين كل 7 مراهقين تعرضوا لمضايقات على الإنترنت

Google+ Print

أظهر استطلاع ألماني حديث أن واحدًا منبين كل 7 أطفال ومراهقين، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، تعرضوالمضايقات على الإنترنت.

وذكرت الرابطة الألمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «بيكتوم»، الاثنين، في العاصمة برلين أن الفتيات هن الأكثر من الفتيان عرضة لهذه المضايقات.

وأضافت الرابطة أن المضايقات على الإنترنت تتم بصور مختلفة عن طريقمجموعات الدردشة مثلًا وربما عن طريق مواقع تم إنشاؤها لهذا الغرض بصفةخاصة.

ووفقًا للاستطلاع، قال 10% من المراهقين المشاركين أنهمتعرضوا لأكاذيب على الإنترنت. وقال 4% أن هناك أشخاصًا قاموا بنشر صورمحرجة لهم على الإنترنت.

وعلى عكس المضايقات التي تحدث في إطار المدرسة، أكد مدير الرابطةالألمانية «بيكتوم» بيرنهارد روليدر أنه قلما يمكن لمن يتعرضون للمضايقات على الإنترنت التخلص من آثارها السلبية، موضحًا السبب:«تلاحقهم المضايقات عبر الهاتف الذكي والحاسب الآلي في كل مكان».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية